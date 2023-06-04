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На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини

4 червня 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини
Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Підгородненському районі Дніпропетровської області в уламках одного з будинків було виявлено тіло дворічної дівчинки. Загальна кількість постраждалих у цьому жахливому інциденті становить 22 особи, серед яких п'ять — це діти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки обстрілу Дніпропетровської області

Ворожа ракета вдарила прямо між двома двоповерховими будинками, частково зруйнувавши їх. Крім цього, було пошкоджено десять приватних житлових будівель, автомобіль, роздрібний магазин та газопроводи.

Ворожі сили продовжували нічні атаки на Дніпропетровську область. Відповідь на це була надана загонами ПвК "Схід", які успішно збили дві крилаті ракети та один безпілотник, ймовірно, модель Shahed, яка вторглася в повітряний простір регіону.

У місті Нікополь атаку було здійснено з артилерійської зброї. Внаслідок підпалу згоріли два автомобілі, але вогонь  швидко загасили..

Три багатоповерхові будівлі, а також ресторан та лінії електропередач, були сильно пошкоджені. Постраждалих немає.

Дніпропетровська область
Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

 

Дніпропетровська область
Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав увечері 3 червня. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. До того ж російські окупанти пошкодили рятувальний підрозділ.

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