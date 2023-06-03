Из-под завалов дома под Днепром достали мужчину

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: скриншот из видео

Из-под завалов жилого дома в Подгородненской громаде Днепропетровской области достали мужчину. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Спасательная операция в Днепропетровской области

Лысак сообщил, что под завалами дома еще находятся люди.

Враг ранил пять детей. Состояние трех мальчиков медики оценивают как тяжелое. Они находятся в операционных.

"Девочки 11 и 17-лет в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно. Общее количество пострадавших возросло до 20. Из них 17 — госпитализированы", — рассказал глава ОВА.

По его словам, у пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, а также ушибы. Медики оказывают людям всю необходимую помощь.

Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, который прогремел сегодня вечером. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение.

Также мы писали, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины. В частности, вчера, 2 июня, вражескому обстрелу подверглась Запорожская область, в результате чего есть погибшие и раненые.

Добавим, 1 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела пострадало более 10 человек.