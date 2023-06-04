В Днепропетровской области из-под завалов достали тело 2-летнего ребенка
В Подгородненском районе Днепропетровской области в обломках одного из домов было обнаружено тело двухлетней девочки. Общее число пострадавших в этом ужасном инциденте составляет 22 человек, среди которых пять — это дети.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия обстрела Днепропетровской области
Вражеская ракета ударила прямо между двумя двухэтажными домами, частично разрушив их. Кроме этого, были повреждены десять частных жилых строений, автомобиль, розничный магазин и газопроводы.
Враждебные силы продолжали свои ночные атаки на Днепропетровскую область. Ответ на это был дан отрядами ППК "Восток", которые успешно сбили две крылатые ракеты и один беспилотник, вероятно, модель Shahed, который вторгся в воздушное пространство региона.
В городе Никополь атака была осуществлена из артиллерийского оружия. В результате поджога сгорели два автомобиля, но огонь быстро потушили.
Три многоэтажных здания, а также ресторан и линии электропередач, были сильно повреждены. Пострадавших нет.
Напомним, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, который прогремел вечером 3 июня. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение. В результате обстрела произошло два пожара. К тому же российские оккупанты повредили спасательное подразделение.