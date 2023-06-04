В Днепропетровской области из-под завалов достали тело 2-летнего ребенка

Последствия атаки на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак

В Подгородненском районе Днепропетровской области в обломках одного из домов было обнаружено тело двухлетней девочки. Общее число пострадавших в этом ужасном инциденте составляет 22 человек, среди которых пять — это дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Вражеская ракета ударила прямо между двумя двухэтажными домами, частично разрушив их. Кроме этого, были повреждены десять частных жилых строений, автомобиль, розничный магазин и газопроводы.

Враждебные силы продолжали свои ночные атаки на Днепропетровскую область. Ответ на это был дан отрядами ППК "Восток", которые успешно сбили две крылатые ракеты и один беспилотник, вероятно, модель Shahed, который вторгся в воздушное пространство региона.

В городе Никополь атака была осуществлена из артиллерийского оружия. В результате поджога сгорели два автомобиля, но огонь быстро потушили.

Три многоэтажных здания, а также ресторан и линии электропередач, были сильно повреждены. Пострадавших нет.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Напомним, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, который прогремел вечером 3 июня. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение. В результате обстрела произошло два пожара. К тому же российские оккупанты повредили спасательное подразделение.