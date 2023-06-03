Оккупанты попали ракетой в жилой дом под Днепром

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, который прогремел сегодня вечером. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение.

Об этом Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале.

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Взрыв раздался в Подгородненской громаде Днепровского района.

"Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди. Предварительно есть шесть пострадавших, среди них — 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", — рассказал Лысак.

В результате обстрела произошло два пожара. К тому же российские оккупанты повредили спасательное подразделение.

Лысак добавил, что сейчас на месте работают все службы.

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины. В частности, вчера, 2 июня, вражескому обстрелу подверглась Запорожская область, в результате чего есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что 1 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате атаки пострадало более 10 человек.