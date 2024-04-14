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На Дніпропетровщині збільшилась кількість постраждалих після падіння уламків ракети

14 квітня 2024 20:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Дніпропетровщині збільшилась кількість постраждалих після падіння уламків ракети
Пошкоджена автівка. Фото: Сергій Лисак/ Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Дніпрі внаслідок ворожої атаки поранень зазнали п'ять осіб. Також в області уламками ракети пошкодили автомобіль.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 14 квітня.

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На цей час у Дніпрі п'ять постраждалих. Троє чоловіків, жінка та один підліток. 15-річний хлопець, отримав осколкові травми та контузію.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Відомо, що пошкоджено дев’ять приватних будинків. Також повідомляється, що в Любимівській громаді автомобіль було пошкоджено внаслідок падіння фрагментів ракети.Троє людей отримали поранення, але вони відмовились від госпіталізації.

Нагадаємо, що у Дніпрі уламки ракети впали на житлові будинки.

Раніше ми писали, що внаслідок ударів по Донеччині загинули троє мирних мешканців.

Дніпро
Дніпропетровська область
ракета
війна в Україні
атака

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