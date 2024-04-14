На Днепропетровщине увеличилось количество пострадавших после падения обломков ракеты
В Днепре в результате вражеской атаки ранения получили пять человек. Также в области обломками ракеты повредили автомобиль.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 14 апреля.
Последствия вражеских обстрелов Днепропетровской области 14 апреля
В настоящее время в Днепре пять пострадавших. Трое мужчин, женщина и один подросток. 15-летний парень получил осколочные травмы и контузию.
Известно, что повреждены девять частных домов. Также сообщается, что в Любимовской общине автомобиль был поврежден из-за падения фрагментов ракеты. Три человека получили ранения, но они отказались от госпитализации.
Напомним, что в Днепре обломки ракеты упали на жилые дома.
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