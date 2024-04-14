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На Днепропетровщине увеличилось количество пострадавших после падения обломков ракеты

14 апреля 2024 20:14
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Бригадир София
редактор
На Днепропетровщине увеличилось количество пострадавших после падения обломков ракеты
Поврежденый автомобиль. Фото: Сергей Лысак/ Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Днепре в результате вражеской атаки ранения получили пять человек. Также в области обломками ракеты повредили автомобиль.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 14 апреля.

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В настоящее время в Днепре пять пострадавших. Трое мужчин, женщина и один подросток. 15-летний парень получил осколочные травмы и контузию.

Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Известно, что повреждены девять частных домов. Также сообщается, что в Любимовской общине автомобиль был поврежден из-за падения фрагментов ракеты. Три человека получили ранения, но они отказались от госпитализации.

Напомним, что в Днепре обломки ракеты упали на жилые дома.

Ранее мы писали, что в результате ударов по Донбасу погибли трое мирных жителей.

Днепр
Днепропетровская область
ракета
война в Украине
атака

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