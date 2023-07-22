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На Донбасі оператора Deutsche Welle було поранено касетними боєприпасами РФ

22 липня 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Донбасі оператора Deutsche Welle було поранено касетними боєприпасами РФ
Логотип Deutsche Welle. Фото: cpj.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 22 липня неподалік Дружківки Донецької області, яка розташована за 23 км від фронтової лінії, оператора медіаплатформи Deutsche Welle Євгена Шилка було поранено касетними боєприпасами РФ. Пораненого терміново доправили до лікарні й зараз його життю нічого не загрожує.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Обстріл знімальної групи DW

Повідомляється, що коли журналісти проводили відеозйомку навчань українських збройних сил, їх обстріляли приблизно о 12.10. Під час цього нападу один з українських солдатів загинув, а дещо отримали тяжкі травми.

Інші члени команди, включаючи кореспондента Матіаса Белінгера та групу безпеки, залишилися неушкодженими, хоча автомобіль, яким користувалися журналісти, завдав шкоди.

"Під час зйомок навчань української армії ми раптово почули кілька вибухів. Негайно сховалися на землі, потім сталося ще кілька вибухів, і ми усвідомили, що отримали поранення. Після інциденту українські військові підтвердили, що атака була здійснена з використанням касетних снарядів", — говорить Белінгер.

Нагадаємо, що пропагандист "РИА Новини" Ростислав Журавльов загинув під час українських обстрілів на фронті. Крім того, поранення отримав фотокореспондент того ж видання Костянтин Михальчевський. Обстріл стався біля населеного пункту П'ятихатки, де під вогонь потрапила група журналістів. За попередньою інформацією, поранення також отримав журналіст "Известий".

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