На Донбассе оператор Deutsche Welle был ранен кассетными боеприпасами РФ

Логотип Deutsche Welle. Фото: cpj.org

В субботу, 22 июля недалеко от Дружковки Донецкой области, которая расположена в 23 км от фронтовой линии, оператор медиаплатформы Deutsche Welle Евгений Шилко был ранен кассетными боеприпасами РФ. Раненного в срочном порядке доставили в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Обстрел съемочной группы DW

Сообщается, что когда журналисты проводили видеосъемку учений украинских вооруженных сил, их обстреляли примерно в 12:10. В ходе этого нападения один из украинских солдат погиб, а несколько получили тяжелые травмы.

Другие члены команды, включая корреспондента Матиаса Белингера и группу по обеспечению безопасности, остались невредимыми, хотя автомобиль, которым пользовались журналисты, получил ущерб.

"Во время съемок учений украинской армии, мы внезапно услышали несколько взрывов. Немедленно укрылись на земле, затем произошло еще несколько взрывов, и мы осознали, что получили ранения. После инцидента украинские военные подтвердили, что атака была осуществлена с использованием кассетных снарядов", — говорит Белингер.

Напомним, что пропагандист "РИА Новости" Ростислав Журавлев погиб во время украинских обстрелов на фронте. Кроме того, ранение получил фотокорреспондент того же издания Константин Михальчевский. Обстрел произошел у населенного пункта Пятихатки (Запорожская область), где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранение также получил журналист "Известий".