На Донбассе поймали предательницу, которая наводила российские ракеты на больницы Краматорска

Задержание донбасской наводчицы

СБУ в Краматорске задержала и отправила за решетку очередную коллаборантку. Женщина сообщала россиянам места расположения общежитий и больниц, по ним оккупанты планировали нанести ракетные удары.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Коллаборантка под контролем ФСБ

В ходе контрдиверсионных мероприятий на территории Донецкой области Служба безопасности Украины обнаружила очередную коллаборантку, работавшую на российских оккупантов.

Жительницу Краматорска, как выяснили украинские спецслужбы, завербовал сотрудник ФСБ российской федерации.

Для сотрудничества ФСБшник использовал запрещенные в Украине соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", где, в частности, женщину склоняли к пророссийской деятельности.

Чем занималась предательница

Краматорская коллаборантка получила от ФСБшного куратора задачу выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений пограничных войск в регионе.

Также женщина обходила территорию города и обозначала в электронных картах месторасположения общежитий и больниц.

"Разведанные нужны были российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам", — отметили в СБУ.

Задержали приспешницу российских оккупантов именно во время выполнения одной из задач. Ей уже объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в марте СБУ задержала коллаборанта, который сдавал россиянам информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в Краматорске.

Фото: СБУ