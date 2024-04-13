Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни розстріляли цивільне авто на Чернігівщині arrow

Росіяни розстріляли цивільне авто на Чернігівщині

13 квітня 2024 13:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни розстріляли цивільне авто на Чернігівщині
Розстріляне авто. Фото. Національна поліція України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.

Про це повідомила Національна поліція України у суботу, 13 квітня.

Читайте також:

Ворог обстріляв цивільне авто 13 квітня

Вранці 13 квітня на території Чернігівської області росіяни розстріляли авто. Водій, який доставляв продовольство до сіл, що знаходяться біля кордону, загинув.

"Чернігівщина. Сьогодні вранці росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння. Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського", — заявили у поліції.

Допис Національної поліції України. Фото: скриншот
Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

В результаті атаки автомобіль спалахнув, а водій, народжений у 1990 році, отримав смертельні поранення. На місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що за минулу добу РФ понад 400 разів обстріляла Запорізьку область.

Раніше ми писали, що ЗМІ показали, який вигляд має одна з ТЕС ДТЕК після двох ракетних атак росіян.

росія
поліція
росіяни
обстріли
війна в Україні
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен