Росіяни розстріляли цивільне авто на Чернігівщині

Розстріляне авто. Фото. Національна поліція України

На Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.

Про це повідомила Національна поліція України у суботу, 13 квітня.

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Вранці 13 квітня на території Чернігівської області росіяни розстріляли авто. Водій, який доставляв продовольство до сіл, що знаходяться біля кордону, загинув.

"Чернігівщина. Сьогодні вранці росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння. Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського", — заявили у поліції.

Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

В результаті атаки автомобіль спалахнув, а водій, народжений у 1990 році, отримав смертельні поранення. На місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що за минулу добу РФ понад 400 разів обстріляла Запорізьку область.

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