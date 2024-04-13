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Вибухи в Донецькій області — окупанти вбили трьох людей та поранили ще чотирьох

13 квітня 2024 21:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Донецькій області — окупанти вбили трьох людей та поранили ще чотирьох
Наслідки обстрілу Донецької області 13 квітня. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у суботу, 13 квітня, обстріляли Покровський та Волноваський райони Донецької області. Внаслідок атак противника загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.

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"13 квітня 2024 року армія РФ нанесла авіаудари по с. Нетайлове та с. Новоселидівці Покровського району. В одному з будинків отримали смертельні травми чоловік із дружиною. Крім того, від поранень загинула жінка 66 років", — йдеться у повідомленні.

Під ворожим обстрілом опинилось також смт Очеретине, де зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку. Рятувальники деблокували 43-річну мешканку. На подвір’ї приватного будинку травмовано 90-річну жінку. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

У прокуратурі розповіли, що ворог здійснив, ймовірно,  артилерійські атаки й на м. Красногорівку та с. Богоявленка Волноваського району. Поранення отримали 73-річна пенсіонерка, яка перебувала в автомобілі, та 57-річний чоловік, який рухався вулицею на мотоциклі. 

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

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Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти після 13:00 13 квітня вкотре обстріляли Куп'янщину Харківської області. Вони поранили водія бригади екстреної медичної допомоги.

Також на Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.

війна
вбивство
вибух
Донецька область
обстріли
прокуратура

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