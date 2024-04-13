Вибухи в Донецькій області — окупанти вбили трьох людей та поранили ще чотирьох
Російські окупанти у суботу, 13 квітня, обстріляли Покровський та Волноваський райони Донецької області. Внаслідок атак противника загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.
Російський обстріл Донецької області
"13 квітня 2024 року армія РФ нанесла авіаудари по с. Нетайлове та с. Новоселидівці Покровського району. В одному з будинків отримали смертельні травми чоловік із дружиною. Крім того, від поранень загинула жінка 66 років", — йдеться у повідомленні.
Під ворожим обстрілом опинилось також смт Очеретине, де зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку. Рятувальники деблокували 43-річну мешканку. На подвір’ї приватного будинку травмовано 90-річну жінку. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
У прокуратурі розповіли, що ворог здійснив, ймовірно, артилерійські атаки й на м. Красногорівку та с. Богоявленка Волноваського району. Поранення отримали 73-річна пенсіонерка, яка перебувала в автомобілі, та 57-річний чоловік, який рухався вулицею на мотоциклі.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти після 13:00 13 квітня вкотре обстріляли Куп'янщину Харківської області. Вони поранили водія бригади екстреної медичної допомоги.
Також на Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.
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