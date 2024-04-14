В Донецкой области были слышны взрывы — от обстрелов погибли три человека

Последствия обстрела Донбасса. Фото иллюстративное: Донецкая ОВА

В течение суток россияне нанесли удары по Донецкой области. В результате погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в воскресенье, 14 апреля.

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Последствия обстрела Донбасса. Фото: Донецкая ОВА

Враг обстрелял Донетчину

Российские оккупанты убили двух человек в поселке Нетайлово и еще одного человека в Новоселидовке.

За сутки в области получили ранения пять человек — в Красногоровке, Очеретино и Богоявленке.

Филашкин добавил, что всего в сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 87 человек, в том числе 7 детей.

Напомним, российские оккупанты после 13:00 13 апреля в очередной раз обстреляли Купянщину Харьковской области. Они ранили водителя бригады экстренной медицинской помощи.

Также на Черниговщине россияне прицельно обстреляли гражданский автомобиль. Известно, что мужчина, находившийся за рулем, погиб.