В Донецкой области были слышны взрывы — от обстрелов погибли три человека
В течение суток россияне нанесли удары по Донецкой области. В результате погибли трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в воскресенье, 14 апреля.
Враг обстрелял Донетчину
Российские оккупанты убили двух человек в поселке Нетайлово и еще одного человека в Новоселидовке.
За сутки в области получили ранения пять человек — в Красногоровке, Очеретино и Богоявленке.
Филашкин добавил, что всего в сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 87 человек, в том числе 7 детей.
Напомним, российские оккупанты после 13:00 13 апреля в очередной раз обстреляли Купянщину Харьковской области. Они ранили водителя бригады экстренной медицинской помощи.
Также на Черниговщине россияне прицельно обстреляли гражданский автомобиль. Известно, что мужчина, находившийся за рулем, погиб.
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