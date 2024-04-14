Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Донецкой области были слышны взрывы — от обстрелов погибли три человека arrow

В Донецкой области были слышны взрывы — от обстрелов погибли три человека

14 апреля 2024 10:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Донецкой области были слышны взрывы — от обстрелов погибли три человека
Последствия обстрела Донбасса. Фото иллюстративное: Донецкая ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В течение суток россияне нанесли удары по Донецкой области. В результате погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в воскресенье, 14 апреля.

Читайте также:
обстрелы Донбасса
Последствия обстрела Донбасса. Фото: Донецкая ОВА

Враг обстрелял Донетчину

Российские оккупанты убили двух человек в поселке Нетайлово и еще одного человека в Новоселидовке.

За сутки в области получили ранения пять человек — в Красногоровке, Очеретино и Богоявленке.

Филашкин добавил, что всего в сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 87 человек, в том числе 7 детей.

Напомним, российские оккупанты после 13:00 13 апреля в очередной раз обстреляли Купянщину Харьковской области. Они ранили водителя бригады экстренной медицинской помощи.

Также на Черниговщине россияне прицельно обстреляли гражданский автомобиль. Известно, что мужчина, находившийся за рулем, погиб.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины