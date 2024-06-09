Вибухи на Донеччині — чи є постраждалі

Зруйнований будинок внаслідок російського обстрілу. Фото: Національна поліція

Армія Росії протягом доби здійснила 2 219 обстрілів Донецької області. Під ворожим вогнем перебувало 11 населених пунктів, також внаслідок ударів є вбиті та поранені.

Про це інформує пресслужба Національна поліція України у неділю, 9 червня.

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Пошкоджена будівля внаслідок обстрілу. Джерело: Національна поліція

За інформацією правоохоронців, під ударом перебували 11 населених пунктів:

Курахове;

Покровськ;

Сіверськ;

Гродівка;

Неліпівка;

Нью-Йорк;

Північне;

Бересток;

Дальнє;

Дружба;

Миколаївка.

Вирва від касетного боєприпасу. Джерело: Національна поілція

По селищу Нью-Йорк було завдано авіаудару керованою авіабомбою КАБ-250 — одну людину вбито, три будинки пошкоджено. Ще одною бомбою ворог вдарив по Неліпівці, пошкоджено чотири будинки та автомобіль.

Поліцейський оглядає вирву від авіабомби. Джерело: Національна поліція

По Миколаївці та Північному було здійснено артобстріл, внаслідок якого було двоє людей отримали поранення. Бересток ворог атакував з РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами, внаслідок чого пошкоджено чотири будинки та критичну інфраструктуру.

Загалом було зруйновано 30 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків.

Нагадаємо, раніше правоохоронці з підрозділу "Білі янголи" евакуювали з наближених до зони бойових дій районів Донеччини п'ятьох вцілілих жителів Очеретинської громади.

А телеведучий-волонтер Денис Христов показав, який вигляд має селище Комишівка під Авдіївкою, яке російська армія та бойовики "ДНР" фактично рівняють із землею.