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На Донеччині лунали вибухи — в поліції повідомили про вбитих та поранених

9 червня 2024 10:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Донеччині — чи є постраждалі
Зруйнований будинок внаслідок російського обстрілу. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії протягом доби здійснила 2 219 обстрілів Донецької області. Під ворожим вогнем перебувало 11 населених пунктів, також внаслідок ударів є вбиті та поранені. 

Про це інформує пресслужба Національна поліція України у неділю, 9 червня.

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Наслідки обстрілу Донеччини

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Пошкоджена будівля внаслідок обстрілу. Джерело: Національна поліція

За інформацією правоохоронців, під ударом перебували 11 населених пунктів:

  • Курахове;
  • Покровськ;
  • Сіверськ;
  • Гродівка;
  • Неліпівка;
  • Нью-Йорк;
  • Північне;
  • Бересток;
  • Дальнє;
  • Дружба;
  • Миколаївка.
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Вирва від касетного боєприпасу. Джерело: Національна поілція

По селищу Нью-Йорк було завдано авіаудару керованою авіабомбою КАБ-250 — одну людину вбито, три будинки пошкоджено. Ще одною бомбою ворог вдарив по Неліпівці, пошкоджено чотири будинки та автомобіль.

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Поліцейський оглядає вирву від авіабомби. Джерело: Національна поліція

По Миколаївці та Північному було здійснено артобстріл, внаслідок якого було двоє людей отримали поранення. Бересток ворог атакував з РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами, внаслідок чого пошкоджено чотири будинки та критичну інфраструктуру. 

Загалом було зруйновано 30 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків.

Нагадаємо, раніше правоохоронці з підрозділу "Білі янголи" евакуювали з наближених до зони бойових дій районів Донеччини п'ятьох вцілілих жителів Очеретинської громади.

А телеведучий-волонтер Денис Христов показав, який вигляд має селище Комишівка під Авдіївкою, яке російська армія та бойовики "ДНР" фактично рівняють із землею. 

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