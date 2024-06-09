Вибухи на Донеччині — чи є постраждалі

На Донеччині лунали вибухи — в поліції повідомили про вбитих та поранених
Армія Росії протягом доби здійснила 2 219 обстрілів Донецької області. Під ворожим вогнем перебувало 11 населених пунктів, також внаслідок ударів є вбиті та поранені.
Про це інформує пресслужба Національна поліція України у неділю, 9 червня.
Наслідки обстрілу Донеччини
За інформацією правоохоронців, під ударом перебували 11 населених пунктів:
- Курахове;
- Покровськ;
- Сіверськ;
- Гродівка;
- Неліпівка;
- Нью-Йорк;
- Північне;
- Бересток;
- Дальнє;
- Дружба;
- Миколаївка.
По селищу Нью-Йорк було завдано авіаудару керованою авіабомбою КАБ-250 — одну людину вбито, три будинки пошкоджено. Ще одною бомбою ворог вдарив по Неліпівці, пошкоджено чотири будинки та автомобіль.
По Миколаївці та Північному було здійснено артобстріл, внаслідок якого було двоє людей отримали поранення. Бересток ворог атакував з РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами, внаслідок чого пошкоджено чотири будинки та критичну інфраструктуру.
Загалом було зруйновано 30 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків.
Нагадаємо, раніше правоохоронці з підрозділу "Білі янголи" евакуювали з наближених до зони бойових дій районів Донеччини п'ятьох вцілілих жителів Очеретинської громади.
А телеведучий-волонтер Денис Христов показав, який вигляд має селище Комишівка під Авдіївкою, яке російська армія та бойовики "ДНР" фактично рівняють із землею.
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