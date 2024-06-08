Як виглядає знищена Комишівка під Авдіївкою — відео волонтера Христова

Селище Комишівка Донецької області внаслідок обстрілів. Фото ілюстративне: Національна поліція

Російська армія та бойовики "ДНР" перетворили на руїну селище міського типу Комишівка Донецької області. Фронт на Авдіївському напрямку фактично підійшов до населеного пункту.

Відео зруйнованого вщент населеного пункту показав телеведучий та волонтер Денис Христов у своєму блозі в Telegram.

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Як заявив волонтер-медійник, селище Покровського району Донеччини постійно здригається від вибухів, адже вороги продовжують спробу прорватися до села, але штурми виходять невдалими.

Христов також додав, що волонтери, до складу яких також входить і він, за можливості допомагають місцевим мешканцям, які з різних причин відмовляються від евакуації.

"Дуже сподіваюся, що люди не будуть тут довго сидіти", — сказав волонтер.

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Нагадаємо, раніше ЗСУ поділилися кадрами з Мар'їнки, яка перетворилась на суцільну руїну. Поліція евакуювала з міста все цивільне населення.

Водночас російська армія здійснила авіаудар по Селидовому, внаслідок чого було поранено шестеро осіб, їх шпиталізували.

Також ворог атакував село Михайлівка Краматорського району, в результаті чого є вбиті та поранені, зокрема і дитина.