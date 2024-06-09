Взрывы в Донецкой области — есть ли пострадавшие

В Донецкой области раздавались взрывы — в полиции сообщили об убитых и раненых
Армия России в течение суток совершила 2219 обстрелов Донецкой области. Под вражеским огнем находилось 11 населенных пунктов, также в результате ударов убиты и ранены.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в воскресенье, 9 июня.
Последствия обстрела Донецкой области
По информации правоохранителей, под ударом находились 11 населенных пунктов:
- Курахово;
- Покровск;
- Северск;
- Гродовка;
- Нелиповка;
- Нью-Йорк;
- Северное;
- Бересток;
- Дальнее;
- Дружба;
- Николаевка.
По поселку Нью-Йорк был нанесен авиаудар корректируемой авиабомбой КАБ-250 — один человек убит, три дома повреждены. Еще одной бомбой враг ударил по Нелиповке, повреждены четыре дома и автомобиль.
По Николаевке и Северному был совершен артобстрел, в результате которого два человека получили ранения. Бересток враг атаковал из РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами, в результате чего повреждены четыре дома и критическая инфраструктура.
В общей сложности было разрушено 30 гражданских объектов, из них 19 жилых домов.
Напомним, ранее правоохранители из подразделения "Белые ангелы" эвакуировали из приближенных к зоне боевых действий районов Донецкой области пяти уцелевших жителей Очеретинской громады.
А телеведущий-волонтер Денис Христов показал, как выглядит поселок Камышевка под Авдеевкой, который российская армия и боевики "ДНР" фактически равняют с землей.
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