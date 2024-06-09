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В Донецкой области раздавались взрывы — в полиции сообщили об убитых и раненых

9 июня 2024 10:58
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Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Донецкой области — есть ли пострадавшие
Разрушенный дом в результате российских обстрелов. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России в течение суток совершила 2219 обстрелов Донецкой области. Под вражеским огнем находилось 11 населенных пунктов, также в результате ударов убиты и ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в воскресенье, 9 июня.

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Последствия обстрела Донецкой области

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Поврежденное здание в результате обстрела. Источник: Национальная полиция

По информации правоохранителей, под ударом находились 11 населенных пунктов:

  • Курахово;
  • Покровск;
  • Северск;
  • Гродовка;
  • Нелиповка;
  • Нью-Йорк;
  • Северное;
  • Бересток;
  • Дальнее;
  • Дружба;
  • Николаевка.
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Воронка от кассетного боеприпаса. Источник: Национальная поилция

По поселку Нью-Йорк был нанесен авиаудар корректируемой авиабомбой КАБ-250 — один человек убит, три дома повреждены. Еще одной бомбой враг ударил по Нелиповке, повреждены четыре дома и автомобиль.

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Полицейский осматривает воронку от авиабомбы. Источник: Национальная полиция

По Николаевке и Северному был совершен артобстрел, в результате которого два человека получили ранения. Бересток враг атаковал из РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами, в результате чего повреждены четыре дома и критическая инфраструктура.

В общей сложности было разрушено 30 гражданских объектов, из них 19 жилых домов.

Напомним, ранее правоохранители из подразделения "Белые ангелы" эвакуировали из приближенных к зоне боевых действий районов Донецкой области пяти уцелевших жителей Очеретинской громады.

А телеведущий-волонтер Денис Христов показал, как выглядит поселок Камышевка под Авдеевкой, который российская армия и боевики "ДНР" фактически равняют с землей.

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