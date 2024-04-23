В Донецкой области не утихают взрывы — известно о двух жертвах
За последние сутки удары российской армии унеслИ жизни двух мирных жителейДонецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале, во вторник, 23 апреля.
Последствия обстрелов в Донецкой области
За прошедшие сутки российские войска 15 раз обстреливали населенные пункты трех районов Донецкой области, что привело к многочисленным разрушениям и повреждениям домов и других сооружений.
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Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
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Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
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Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
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Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
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Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
В Покровском районе один человек погиб в городе Красногоровка, а еще один - в селе Новоалександровка Гродовской общины. В Новогродовской общине повреждены четыре частных дома. В городе Селидово ранен один человек, а также повреждены 14 частных домов. В Кураховском обществе также пострадали административные и промышленные объекты.
Напомним, ранее в ВСУ опровергли заявление Министерства обороны России об оккупации села Новомихайловка в Донецкой области.
Также украинские защитники подчеркнули, что ситуация во Временном Яру полностью контролируется.
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