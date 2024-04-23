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В Донецкой области не утихают взрывы — известно о двух жертвах

23 апреля 2024 11:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Донецкой области не утихают взрывы - известно о двух жертвах
Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За последние сутки удары российской армии унеслИ жизни двух мирных жителейДонецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале, во вторник, 23 апреля.

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Последствия обстрелов в Донецкой области

За прошедшие сутки российские войска 15 раз обстреливали населенные пункты трех районов Донецкой области, что привело к многочисленным разрушениям и повреждениям домов и других сооружений.

  • В Донецкой области не утихают взрывы — известно о двух жертвах - фото 1
    Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
  • В Донецкой области не утихают взрывы — известно о двух жертвах - фото 2
    Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
  • В Донецкой области не утихают взрывы — известно о двух жертвах - фото 3
    Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
  • В Донецкой области не утихают взрывы — известно о двух жертвах - фото 4
    Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
  • В Донецкой области не утихают взрывы — известно о двух жертвах - фото 5
    Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
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В Покровском районе один человек погиб в городе Красногоровка, а еще один - в селе Новоалександровка Гродовской общины. В Новогродовской общине повреждены четыре частных дома. В городе Селидово ранен один человек, а также повреждены 14 частных домов. В Кураховском обществе также пострадали административные и промышленные объекты.

В Донецкой области не утихают взрывы — известно о двух жертвах - фото 6
Сообщение Вадима Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, ранее в ВСУ опровергли заявление Министерства обороны России об оккупации села Новомихайловка в Донецкой области.

Также украинские защитники подчеркнули, что ситуация во Временном Яру полностью контролируется.

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