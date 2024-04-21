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В ЗСУ наголошують, що ситуація у Часовому Яру повністю контрольована

21 квітня 2024 13:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В ЗСУ наголошують, що ситуація у Часовому Яру повністю контрольована
Українські військові на фронті. Ілюстроване фото: Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Збройні сили України тримають контроль над містом Часів Яр у Донецькій області, не допускаючи проникнення окупантів. Хоча останні не припиняють спроби штурму.

Про це повідомив речник ОК "Хортиця" Назар Волошин в  ефірі нацмарафону "Єдині новини".

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Ситуація у Часовому Ярі

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема і на Часів Яр. Ситуація повністю контрольована, противника в місті немає", — заявив Волошин.

За словами речника, російські штурмові групи використовують бойові машини піхоти і атакують за підтримки дронів і артилерії.

"Останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як ФАБами, так і КАБами цивільну інфраструктуру і позиції сил оборони", — додав він.

Незважаючи на це, українські війська продовжують утримувати свої позиції і активно посилюють оборонні рубежі.

Нагадаємо, що Братчук заявив, що росіяни будуть активізуватися не лише на фронті, але й у повітряних атаках. 

Також ми писали про те, що фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на можливість посилення атак російських загарбників до моменту прибуття нової безпекової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки. Згідно з даними ISW, цей часовий проміжок може бути використаний російськими військами для наступних військових дій.

ЗСУ
Донецька область
окупанти
війна в Україні
фронт
Часів Яр

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