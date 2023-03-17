На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри

Український військовий у роботі з ПТРК Javelin

Українські піхотинці влучним ударом знищили ворожий танк у Донецькій області. Для цього вони використали переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Про це повідомила пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського.

Вражаючі кадри знищення ворожого танка

"Джавелінщики 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського утилізували російський танк на Донеччині. Слава морській піхоті України!" — йдеться у повідомленні.

Що відомо про бригаду

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського — з’єднання морської піхоти України. Сформована у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму. 2019 року бригаді присвоєно ім′я контрадмірала Михайла Білинського, який був організатором та командиром Дивізії морської піхоти Директорії УНР за часів української революції початку XX ст.

13 квітня в результаті вторгнення росії підрозділи 36 окремої бригади морської піхоти зуміли з’єднатися з силами полку "Азов" на території металургійного комбінату "Азовсталь" та продовжити оборону заводу.

Нагадаємо, нещодавно під Мар'їнкою один український військовослужбовець 79 десантно-штурмової бригади знищив п'ять танків і три БМП ворога. Для цього він використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.