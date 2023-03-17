На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри
Українські піхотинці влучним ударом знищили ворожий танк у Донецькій області. Для цього вони використали переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.
Про це повідомила пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського.
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Вражаючі кадри знищення ворожого танка
"Джавелінщики 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського утилізували російський танк на Донеччині. Слава морській піхоті України!" — йдеться у повідомленні.
Що відомо про бригаду
36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського — з’єднання морської піхоти України. Сформована у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму. 2019 року бригаді присвоєно ім′я контрадмірала Михайла Білинського, який був організатором та командиром Дивізії морської піхоти Директорії УНР за часів української революції початку XX ст.
13 квітня в результаті вторгнення росії підрозділи 36 окремої бригади морської піхоти зуміли з’єднатися з силами полку "Азов" на території металургійного комбінату "Азовсталь" та продовжити оборону заводу.
Нагадаємо, нещодавно під Мар'їнкою один український військовослужбовець 79 десантно-штурмової бригади знищив п'ять танків і три БМП ворога. Для цього він використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.