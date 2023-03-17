На Донбассе украинские пехотинцы уничтожили российский танк из "Джавелина": впечатляющие кадры

Украинский военный в работе с ПТРК Javelin

Украинские пехотинцы точным ударом уничтожили вражеский танк в Донецкой области. Для этого они использовали переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирал Михаила Билинского.

Впечатляющие кадры уничтожения вражеского танка

"Джавелищики 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского утилизировали российский танк в Донецкой области. Слава морской пехоте Украины!" — говорится в сообщении.

Что известно о бригаде

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского — соединение морской пехоты Украины. Сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. В 2019 году бригаде присвоено имя контр-адмирала Михаила Билинского, который был организатором и командиром Дивизии морской пехоты Директории УНР во время украинской революции начала XX века.

13 апреля в результате вторжения россии подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты сумели соединиться с силами полка "Азов" на территории металлургического комбината "Азовсталь" и продолжить оборону завода.

Напомним, недавно под Марьинкой один украинский военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады уничтожил пять танков и три БМП врага. Для этого он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.