На Донеччині затримали зрадницю, яка працювала на "Вагнер"
Служба безпеки України затримала у Донецькій області двох жінок, які шпигували за українською армією. Одна із російських агенток співпрацювала із ПВК "Вагнер".
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Затримані зрадниці
На території Донецької області Служба безпеки України спіймала на антиукраїнській діяльності двох місцевих мешканок.
Жінки збирали та передавали окупантам інформацію про Сили оборони України у регіоні.
Робота на "Вагнер"
Одна із затриманих, мешканка Бахмутського району Донецької області, співпрацювала із ПВК "Вагнер".
Усі зібрані дані вона передавала через Telegram у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.
Координати цивільних об’єктів
Інша колаборантка, мешканка Слов’янська, познайомилася через заборонену в Україні соцмережу "Одноклассники" із кулеметником одного з окупаційних підрозділів.
Вона зливала своєму знайомому дані про пересування українських військ біля Слов’янська.
Крім того, жінка надавала окупанту координати цивільних об’єктів — зокрема, поліклініки та однієї із місцевих шкіл.
Нагадаємо, у квітні на Донбасі спіймали зрадницю, яка наводила російські ракети на лікарні Краматорська.