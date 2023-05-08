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На Донеччині затримали зрадницю, яка працювала на "Вагнер"

8 травня 2023 10:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Донеччині затримали зрадницю, яка працювала на "Вагнер"
Затримані колаборантки, одна з яких співпрацювала із ПВК Пригожина. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Служба безпеки України затримала у Донецькій області двох жінок, які шпигували за українською армією. Одна із російських агенток співпрацювала із ПВК "Вагнер".

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Затримані зрадниці

На території Донецької області Служба безпеки України спіймала на антиукраїнській діяльності двох місцевих мешканок.

Жінки збирали та передавали окупантам інформацію про Сили оборони України у регіоні.

Робота на "Вагнер"

Одна із затриманих, мешканка Бахмутського району Донецької області, співпрацювала із ПВК "Вагнер".

Усі зібрані дані вона передавала через Telegram у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.

Координати цивільних об’єктів

Інша колаборантка, мешканка Слов’янська, познайомилася через заборонену в Україні соцмережу "Одноклассники" із кулеметником одного з окупаційних підрозділів.

Вона зливала своєму знайомому дані про пересування українських військ біля Слов’янська.

Крім того, жінка надавала окупанту координати цивільних об’єктів — зокрема, поліклініки та однієї із місцевих шкіл.

Нагадаємо, у квітні на Донбасі спіймали зрадницю, яка наводила російські ракети на лікарні Краматорська.

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