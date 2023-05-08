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В Донецкой области задержали предательницу, которая работала на "Вагнер"

8 мая 2023 10:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Донецкой области задержали предательницу, которая работала на "Вагнер"
Задержаные коллаборантки, одна из которых сотрудничала с ЧВК Пригожина. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух женщин, которые шпионили за украинской армией. Одна из российских агенток сотрудничала с ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Задержанные предательницы

На территории Донецкой области Служба безопасности Украины поймала на антиукраинской деятельности двух местных жительниц.

Женщины собирали и передавали оккупантам информацию о Силах обороны Украины в регионе.

Работа на "Вагнер"

Одна из задержанных, жительница Бахмутского района Донецкой области, сотрудничала с ЧВК "Вагнер".

Все собранные данные она передавала через Telegram в виде аудиосообщений и меток на электронных картах.

Координаты гражданских объектов

Другая коллаборантка, жительница Славянска, познакомилась через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники" с пулеметчиком одного из оккупационных подразделений.

Она сливала своему знакомому данные о передвижении украинских войск возле Славянска.

Кроме того, женщина предоставляла оккупанту координаты гражданских объектов — в частности, поликлиники и одной из местных школ.

Напомним, в апреле на Донбассе поймали предательницу, которая приводила российские ракеты в Краматорскую больницу.

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