В Донецкой области задержали предательницу, которая работала на "Вагнер"
Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух женщин, которые шпионили за украинской армией. Одна из российских агенток сотрудничала с ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Задержанные предательницы
На территории Донецкой области Служба безопасности Украины поймала на антиукраинской деятельности двух местных жительниц.
Женщины собирали и передавали оккупантам информацию о Силах обороны Украины в регионе.
Работа на "Вагнер"
Одна из задержанных, жительница Бахмутского района Донецкой области, сотрудничала с ЧВК "Вагнер".
Все собранные данные она передавала через Telegram в виде аудиосообщений и меток на электронных картах.
Координаты гражданских объектов
Другая коллаборантка, жительница Славянска, познакомилась через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники" с пулеметчиком одного из оккупационных подразделений.
Она сливала своему знакомому данные о передвижении украинских войск возле Славянска.
Кроме того, женщина предоставляла оккупанту координаты гражданских объектов — в частности, поликлиники и одной из местных школ.
Напомним, в апреле на Донбассе поймали предательницу, которая приводила российские ракеты в Краматорскую больницу.