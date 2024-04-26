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На фронті загинула українська військова, журналістка Алла Пушкарчук

26 квітня 2024 05:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Загинула українська військова, колишня журналістка Алла Пушкарчук
Алла Пушкарчук. Фото: Інститут Масової Інформації (ІМІ)/Facebook
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Донецькій області під час ворожого ракетного обстрілу загинула ураїнська військова, колишній журналіст Алла Пушкарчук (позивний "Рута"). Вона померла на руках коханого чоловіка, який служить у ЗСУ. 

Про це у четвер, 25 квітня, повідомив військовослужбовець, колишній головний редактор "Тижня" Дмитро Крапивенко.

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Рятувала тварин на фронті і розписувала підвали віршами Жадана

"Загинула Алла Пушкарчук ("Рута"). Тендітна дівчина, що пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університеті Карпенка-Карого і омріяну кар'єру театрознавиці", — написав у Facebook Дмитро Крапивенко.

Чоловік розповів, що у 2018 році Алла Пушкарчук почала працювати для "Тижня". Спочатку була новинарем, а потім — культурною оглядачкою видання.

Після початку повномасштабного вторгнення Алла разом із коханим призвалася до ЗСУ.

"Аллу "Рута" Пушкарчук сьогодні вбили росіяни. Неможливо це усвідомити... Неймовірна, тендітна, розумна, красива дівчина-воїн, бусолістка, яка розписувала підвали віршами Жадана, прикрашала квітами й книжками хати в яких жили коли мінялися з позиції. Попри кров, біль і цю жахливу війну знаходила і бачила навколо себе прекрасне. По всій лінії фронту де би не була рятувала тварин", — пише у Facebook Олена Козаченко.

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Скриншот з Facebook/Olena Kozachenko

В Інституті масової інформації повідомили: Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, котрі загинули унаслідок російської агресії проти України.

Раніше ми писали, що у Луцьку дружині загиблого на війні героя відмовили в організації поминального обіду. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині шестирічний хлопчик залишився круглим сиротою внаслідок російської атаки.

війна
Донецька область
військовослужбовці
загиблі

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