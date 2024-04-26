Погибла украинская военная, бывшая журналистка Алла Пушкарчук

На фронте погибла украинская военная, журналистка Алла Пушкарчук
В Донецкой области во время вражеского ракетного обстрела погибла украинская военная, бывший журналист Алла Пушкарчук (позывной "Рута"). Она скончалась на руках любимого мужчины, который служит в ВСУ.
Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил военнослужащий, бывший главный редактор издания "Тиждень" Дмитрий Крапивенко.
Спасала животных на фронте и расписывала подвалы стихами Жадана
"Погибла Алла Пушкарчук ("Рута"). Хрупкая девушка, ушедшая на войну еще в 2014-м, оставиоа мир искусства, обучение в университете Карпенко-Карого и вожделенную карьеру театроведа", — написал в Facebook Дмитрий Крапивенко.
Мужчина рассказал, что в 2018 году Алла Пушкарчук начала работать для издания "Тиждень". Сначала была новостийщиком, а потом — культурным обозревателем.
После начала полномасштабного вторжения Алла вместе с любимым призвалась в ВСУ.
"Аллу "Рута" Пушкарчук сегодня убили россияне. Невозможно это осознать... Невероятная, хрупкая, умная, красивая девушка-воин, бусолистка, расписывавшая подвалы стихами Жадана, украшала цветами и книгами дома, в которых жили, когда менялись с позиции. , боль и эту ужасную войну находила и видела вокруг себя прекрасное.
В Институте массовой информации сообщили: Алла Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.
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