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На фронті загинув доброволець-мусульманин Данило "Моджахед" Ляшук

1 квітня 2023 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Данило "Моджахед" Ляшук
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На війні загинув доброволець-мусульманин Данило "Моджахед" Ляшук. Він хоробро боровся з російськими окупантами в Україні.

Про смерть військового повідомили у його Telegram-каналі.

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Деталі

"Для мене була честь воювати разом, брате Моджахед. Ще поп‘ємо міцного чайку в кращому з світів. Нехай Аллах прийме твою душу", — написав Дмитро Лінько з батальйону "Стугна".

Повідомляють, що Данило загинув на Бахмутському напрямку.

Моджахед

Данило "Моджахед" Ляшук: що про нього відомо

Загиблий хлопець народився у місті Брест (білорусь). У 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка. 

Після анексії Криму у 2014 році прийняв рішення воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні ООС (АТО). 19 січня 2015 під час бойових дій у районі станиці Луганської отримав тяжке поранення.

Після цього Данило був затриманий у кримінально-політичній справі проти батальйону "Торнадо". "Моджахеду" були представлені звинувачення у низці важких злочинів, які він не підтверджував. Хлопець постійно говорив, що не знав про кримінальні мотиви Руслана Онищенка (колишній командир батальйону "Торнадо") та його заробітки на контрабандних потоках.

У червні 2021 року "Моджахед" був звільнений за рішенням суду. 

Після початку повномасштабної війни росії проти України 24 лютого 2022 року Данило знову пішов на фронт. Захищав Київ та передмістя столиці як доброволець. Навесні 2022 року брав участь у боях за Харків. У липні 2022 року офіційно вступив до лав ЗСУ. Був направлений на захист Миколаївщини. Проводив диверсійні роботи на території окупованої Херсонській області.

18 серпня минулого року Данило отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Після низки операцій та реабілітації знову став у стрій.

Нагадаємо, на фронті загинув український військовий та гуморист Роман Іваненко. Він воював на Вугледарському напрямку.

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