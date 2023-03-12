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На фронті загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко

12 березня 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Роман Іваненко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На фронті загинув український військовий та гуморист Роман Іваненко. Він воював на Вугледарському напрямку.

Про це повідомив голова Кам'янець-Подільскої райради Михайло Сімашкевич.

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Деталі

Роман Іваненко відомий за виступами в складі гумористичної команди "Наш Формат". З нею він брав участь у "Лізі сміху".

Загиблий військовий попав в оточення на Вугледарському напрямку. Він разом з побратимами бився до останнього. Роман отримав важке поранення та був взятий у російський полон 24 лютого, у якому перебував до 28 лютого. Того дня він помер, так й не отримавши гідної медичної допомоги від противника. 

Завдяки штурму українських воїнів вчора, 11 березня, окупанти відступили. Це дозволило забрати тіло Романа. Його евакуювали "на щиті".

"Ми завжди пам’ятатимемо його як щирого, доброго юнака, який безмежно обожнював свою родину, цей світ, і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він, дійсно, Герой! І він завжди буде в нашому серці. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам‘ять захиснику", — написав Сімашкевич.

Роман Иваненко

Про смерть Романа повідомив також Володимир Черняк на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що у бою загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, герой України та доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він хоробро захищав державу від ворогів з 2014 року.

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