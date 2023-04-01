На фронте погиб доброволец-мусульманин Даниил "Моджахед" Ляшук

Даниил "Моджахед" Ляшук

На войне погиб доброволец-мусульманин Даниил "Моджахед" Ляшук. Он храбро сражался с российскими оккупантами в Украине.

Об смерти военного сообщили в его Telegram-канале.

Читайте также:

Подробности

"Для меня была честь воевать вместе, брат Моджахед. Еще попьем крепкого чайка в лучшем из миров. Пусть Аллах примет твою душу", — написал Дмитрий Линько из батальона "Стугна".

Сообщается, что Даниил погиб на Бахмутском направлении.

Даниил "Моджахед" Ляшук: что о нем известно

Погибший парень родился в городе Брест (беларусь). В 14 лет переехал в Крым, где получил образование моряка.

После аннексии Крыма в 2014 году принял решение воевать на стороне Украины и вступил в ряды добровольческого батальона, действовавшего на востоке Украины в зоне ООС (АТО). 19 января 2015 года во время боевых действий в районе станицы Луганской получил тяжелое ранение.

После этого Даниил был задержан по уголовно-политическому делу против батальона "Торнадо". "Моджахеду" были представлены обвинения в ряде тяжких преступлений, которые он не подтверждал. Парень постоянно говорил, что не знал об уголовных мотивах Руслана Онищенко (бывший командир батальона "Торнадо") и его заработках на контрабандных потоках.

В июне 2021 года "Моджахед" был освобожден по решению суда.

После начала полномасштабной войны россии против Украины 24 февраля 2022 года Даниил снова ушел на фронт. Защищал Киев и пригород столицы как доброволец. Весной 2022 участвовал в боях за Харьков. В июле 2022 года официально вступил в ряды ВСУ. Был направлен на защиту Николаевской области. Проводил диверсионные работы на территории оккупированной Херсонской области.

18 августа прошлого года Даниил получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. После ряда операций и реабилитации снова стал в строй.

Напомним, на фронте погиб украинский военный и юморист Роман Иваненко. Он воевал на Угледарском направлении.