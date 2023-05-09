Офіс Президента України. Фото: Wikipedia

На фронті загинув співробітник Офісу Президента України. Олексій Титаренко перебував на передовій Донецької області.

Про це розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

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Титаренко працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

"Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, стало відомо про загибель відомого українського спортсмена Віктора Домітращука. Він пожертвував собою у бою з російськими окупантами на Донеччині.

Також ми писали, що у бою загинув український військовослужбовець і журналіст, співробітник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко.

Додамо, на фронті загинув український військовий та гуморист Роман Іваненко. Він воював на Вугледарському напрямку.