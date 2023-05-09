На фронті загинув співробітник Офісу Президента
На фронті загинув співробітник Офісу Президента України. Олексій Титаренко перебував на передовій Донецької області.
Про це розповів керівник ОП Андрій Єрмак.
Смерть співробітника Офісу Президента
Титаренко працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.
"Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" — наголосив Єрмак.
Нагадаємо, стало відомо про загибель відомого українського спортсмена Віктора Домітращука. Він пожертвував собою у бою з російськими окупантами на Донеччині.
Також ми писали, що у бою загинув український військовослужбовець і журналіст, співробітник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко.
Додамо, на фронті загинув український військовий та гуморист Роман Іваненко. Він воював на Вугледарському напрямку.