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На фронті загинув співробітник Офісу Президента

9 травня 2023 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На фронті загинув співробітник Офісу Президента
Офіс Президента України. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На фронті загинув співробітник Офісу Президента України. Олексій Титаренко перебував на передовій Донецької області.

Про це розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

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Титаренко працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. 

"Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, стало відомо про загибель відомого українського спортсмена Віктора Домітращука. Він пожертвував собою у бою з російськими окупантами на Донеччині.

Також ми писали, що у бою загинув український військовослужбовець і журналіст, співробітник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко.

Додамо, на фронті загинув український військовий та гуморист Роман Іваненко. Він воював на Вугледарському напрямку.

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