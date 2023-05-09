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На фронте погиб сотрудник Офиса Президента

9 мая 2023 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На фронте погиб сотрудник Офиса Президента
Офис Президента Украины Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На фронте погиб сотрудник Офиса Президента Украины. Алексей Титаренко находился на передовой Донецкой области.

Об этом рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

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Титаренко работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

"Сочувствую родным и близким! Украина всегда будет помнить героев!" — подчеркнул Ермак.

Напомним, стало известно о гибели известного украинского спортсмена Виктора Домитращука. Он пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами в Донецкой области.

Также мы писали, что в бою погиб украинский военнослужащий и журналист, сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко.

Добавим, на фронте погиб украинский военный и юморист Роман Иваненко. Он воевал на Угледарском направлении.

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