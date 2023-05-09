На фронте погиб сотрудник Офиса Президента
На фронте погиб сотрудник Офиса Президента Украины. Алексей Титаренко находился на передовой Донецкой области.
Об этом рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.
Смерть сотрудника Офиса Президента
Титаренко работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.
"Сочувствую родным и близким! Украина всегда будет помнить героев!" — подчеркнул Ермак.
Напомним, стало известно о гибели известного украинского спортсмена Виктора Домитращука. Он пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами в Донецкой области.
Также мы писали, что в бою погиб украинский военнослужащий и журналист, сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко.
Добавим, на фронте погиб украинский военный и юморист Роман Иваненко. Он воевал на Угледарском направлении.