Офис Президента Украины Фото: Wikipedia

На фронте погиб сотрудник Офиса Президента Украины. Алексей Титаренко находился на передовой Донецкой области.

Об этом рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

Читайте также:

Смерть сотрудника Офиса Президента

Титаренко работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

"Сочувствую родным и близким! Украина всегда будет помнить героев!" — подчеркнул Ермак.

Напомним, стало известно о гибели известного украинского спортсмена Виктора Домитращука. Он пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами в Донецкой области.

Также мы писали, что в бою погиб украинский военнослужащий и журналист, сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко.

Добавим, на фронте погиб украинский военный и юморист Роман Иваненко. Он воевал на Угледарском направлении.