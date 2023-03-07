Загиблий герой з позивним "Да Вінчі": що відомо про українського захисника

Дмитро Коцюбайло

На Бахмутському напрямку 7 березня загинув український воїн, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло. Військовий був більш відомий за позивним "Да Вінчі". Йому було 27 років.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, — Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну", — йдеться в дописі Зеленського у Telegram.

Що відомо про Дмитра Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї.

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. Після її завершення, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках.

У 21 рік він став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Воював у битвах за Карлівку, Піски та Саур-Могилу.

У 2014-му уламок снаряда поранив воїну обличчя — розірвав губу та вибив зуб. Інший уламок перебив ключицю і пошкодив ребра. Тоді медикам вдалося вилікувати бійця.

Захисник України отримав звання Героя у грудні 2021 року. "Золоту Зірку" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України йому вручав президент Володимир Зеленський.

У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта.

Ось що "Да Вінчі" казав про незалежність: "Це можливість говорити українською, носити шеврон та захищати свою країну".

Нагадаємо, у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою.

Також ми писали, що 3 березня під Бахмутом під час евакуації поранених загинула військова медикиня Яна Рихліцька.

Фото: Дмитро Коцюбайло/ Facebook