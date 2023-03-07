Загиблий герой з позивним "Да Вінчі": що відомо про українського захисника
На Бахмутському напрямку 7 березня загинув український воїн, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло. Військовий був більш відомий за позивним "Да Вінчі". Йому було 27 років.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
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"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, — Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну", — йдеться в дописі Зеленського у Telegram.
Що відомо про Дмитра Коцюбайла
Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї.
Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. Після її завершення, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках.
У 21 рік він став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Воював у битвах за Карлівку, Піски та Саур-Могилу.
У 2014-му уламок снаряда поранив воїну обличчя — розірвав губу та вибив зуб. Інший уламок перебив ключицю і пошкодив ребра. Тоді медикам вдалося вилікувати бійця.
Захисник України отримав звання Героя у грудні 2021 року. "Золоту Зірку" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України йому вручав президент Володимир Зеленський.
У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта.
Ось що "Да Вінчі" казав про незалежність: "Це можливість говорити українською, носити шеврон та захищати свою країну".
Нагадаємо, у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою.
Також ми писали, що 3 березня під Бахмутом під час евакуації поранених загинула військова медикиня Яна Рихліцька.
Фото: Дмитро Коцюбайло/ Facebook