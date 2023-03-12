На фронте погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко

Роман Иваненко

На фронте погиб украинский военный и юморист Роман Иваненко. Он воевал на Угледарском направлении.

Об этом сообщил глава Каменец-Подольского райсовета Михаил Симашкевич.

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Роман Иваненко известен по выступлениям в составе юмористической команды "Наш Формат". С ней он участвовал в "Лиге смеха".

Погибший военный попал в окружение на Угледарском направлении. Он вместе с собратьями сражался до последнего. Роман получил тяжелое ранение и был взят в российский плен 24 февраля, в котором находился до 28 февраля. В тот день он умер, так и не получив достойной медицинской помощи от противника.

Благодаря штурму украинских воинов вчера, 11 марта, оккупанты отступили. Это позволило забрать тело Романа. Его эвакуировали "на щите".

"Мы всегда будем помнить его как искреннего, доброго юношу, который безгранично обожал свою семью, этот мир, и всегда делился радостью, теплом со всеми. Он, действительно, Герой! И он всегда будет в нашем сердце. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память защитнику", — написал Симашкевич.

О смерти Романа также сообщил Владимир Черняк на своей странице в Instagram.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в бою погиб боец 67-й отдельной механизированной бригады, Герой Украины и доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он храбро защищал государство от врагов с 2014 года.