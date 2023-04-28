На фронте погиб украинский военнослужащий и журналист Александр Бондаренко

Украинский журналист Александр Бондаренко. Фото: RMA / Facebook

В бою погиб украинский военнослужащий и журналист, сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко.

Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

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"Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли. Человек правильных мотиваций. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш большой ум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное", — написал коллега Александра Бондаренко из RMA Василий Самохвалов в Facebook.

У Александра Бондаренко было образование филолога, учился в Луганском педагогическом университете. Раньше работал радиоведущим на FM-радио в Луганске, а также BBC Украина и ТРК Украина. Позже ушел на работу в сферу коммуникаций. Он уехал на передовую в первый день полномасштабного вторжения.

"Бонд. Очень светлый и искренний человек. С улыбкой, которая делала любую встречу прекрасной. С подкупавшей бескомпромиссностью. Его музыка делала наши корпоративы незабываемыми. А утонченное чувство юмора — веселыми. Сашка любили. Бонд с первого дня пошел добровольцем на фронт. Луганщина нам подарила невероятного человека. А война забрала. Спасибо тебе за все", — написал друг журналиста Максим Саваневский в Facebook.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать кафиров и вражескую технику. За сутки им удалось приземлить несколько БпЛА и поразить районы сосредоточения противников.