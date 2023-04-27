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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, — Генштаб ЗСУ

27 квітня 2023 06:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, — Генштаб ЗСУ
Україна готується до контрнаступу. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 428-й день російської повномаштабної військової агресії проти України. Російська федерація продовжує порушувати Міжнародне гуманітарне право, цілять та обстрілюють позиції українських військ і цивільну інфраструктуру, тероризуючи мирне населення.

Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України

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За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, на цих ділянках фронту підрозділи сил оборони протягом минулої доби відбили 54 атаки противника. Найзапекліші бої і надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Бахмутському напрямку — противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. 

На Авдіївському напрямку — ворог також наступав в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. 

Також повідомляється, що за минулу добу наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 6 ворожих безпілотників. 

Нагадаємо, у боях за Бахмут зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. 

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