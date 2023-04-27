У Генштабі розповіли, скільки ударів здійснили ЗСУ по окупантах протягом доби

Український захисник поряд з військовою технікою. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військові продовжують знищувати окупантів та ворожу техніку. Протягом доби їм вдалося приземлити декілька БпЛА та уразити райони зосередження противників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом доби авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження окупантів, а також ще один — по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Збито п'ять російських безпілотних літальні апарати різного типу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили два пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та два артилерійських підрозділи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що за минулу добу артилерія ЗСУ обстріляла зенітний комплекс російської армії. Українська авіація тим часом збила два безпілотники.

Додамо, російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих напрямках українські Сили оборони протягом доби відбили 35 атак ворога.