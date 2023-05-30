На яких ділянках фронту 30 травня найгарячіше: карти від ISW
Російські окупаційні війська станом на 30 травня намагаються наступати на півночі Луганщини та на заході Донецької області. Українські війська тримають оборону.
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донбас
Російські воєнкори заявили, що окупаційні війська просунулися за Масютівку та в районі Білогорівки. Але ні там, ні там аналітики ISW не знайшли документальних підтверджень.
Натомість заяву росіян про удар HIMARS по базі окупантів у місті Алмазна Луганської області у Інституті вивчення війни підтверджують.
На заході Донецької області російські окупанти вели безуспішні наземні атаки в районі Великої Новосілки та Вугледара.
Крім того, росіяни намагаються атакувати на ділянці Авдіївка-Донецьк, зокрема, в районі Мар’їнки.
У Бахмуті темп російських атак залишається дуже низьким. Окупанти, зокрема, пробували наступати на північному сході від Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського.
Південь
На цьому напрямку російські війська в основному обороняються. Так, у Мелітополі, як стало відомо, росіяни будують оборонні укріплення.
Також окупанти ховають техніку та живу силу в Богатирському лісі поблизу цього захопленого міста.
Колабораційна “адміністрація” Запорізької області заявила, що відбила локальні наступи ЗСУ на лінії фронту, в районі села Лобкове.
У Херсонську область росіяни, якщо вірити місцевим колаборантам, пригнали підрозділи 34-ої гірської дивізії.
А на Арабатській стрілці, на заході області, діють чеченські підрозділи.
Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна спостерігати у режимі реального часу.