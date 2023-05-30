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На яких ділянках фронту 30 травня найгарячіше: карти від ISW

30 травня 2023 08:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На яких ділянках фронту 30 травня найгарячіше: карти від ISW
Українські захисники завдають удару по ворогу. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська станом на 30 травня намагаються наступати на півночі Луганщини та на заході Донецької області. Українські війська тримають оборону. 

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські воєнкори заявили, що окупаційні війська просунулися за Масютівку та в районі Білогорівки. Але ні там, ні там аналітики ISW не знайшли документальних підтверджень.

Натомість заяву росіян про удар HIMARS по базі окупантів у місті Алмазна Луганської області у Інституті вивчення війни підтверджують.

Карта боїв, Луганська область
Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

На заході Донецької області російські окупанти вели безуспішні наземні атаки в районі Великої Новосілки та Вугледара.

Крім того, росіяни намагаються атакувати на ділянці Авдіївка-Донецьк, зокрема, в районі Мар’їнки.

Карта боїв, Донецька область
Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW

У Бахмуті темп російських атак залишається дуже низьким. Окупанти, зокрема, пробували наступати на північному сході від Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського.

Карта боїв, Бахмут
Карта боїв, Бахмут
Інфографіка: ISW

Південь

На цьому напрямку російські війська в основному обороняються. Так, у Мелітополі, як стало відомо, росіяни будують оборонні укріплення.

Також окупанти ховають техніку та живу силу в Богатирському лісі поблизу цього захопленого міста.

Колабораційна “адміністрація” Запорізької області заявила, що відбила локальні наступи ЗСУ на лінії фронту, в районі села Лобкове.

Карта боїв, Запорізька область
Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

У Херсонську область росіяни, якщо вірити місцевим колаборантам, пригнали підрозділи 34-ої гірської дивізії.

А на Арабатській стрілці, на заході області, діють чеченські підрозділи.

Карта боїв, Херсонська область
Карта боїв, Херсонська область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна спостерігати у режимі реального часу.

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