Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На каких участках фронта 30 мая горячее всего: карты от ISW arrow

На каких участках фронта 30 мая горячее всего: карты от ISW

30 мая 2023 08:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На каких участках фронта 30 мая горячее всего: карты от ISW
Украинские защитники наносят удар по врагу. Фото: Генштаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска на 30 мая пытаются наступать на севере Луганcкой области и на западе Донецкой области. Украинские войска держат оборону.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Донбасс

Российские военкоры заявили, что оккупационные войска продвинулись за Масютовку и в районе Белогоровки. Но ни там, ни там аналитики ISW не обнаружили документальных подтверждений.

Зато заявление россиян об ударе HIMARS по базе оккупантов в городе Алмазная Луганской области в Институте изучения войны подтверждают.

Карта боев, Луганская область
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

На западе Донецкой области российские оккупанты вели безуспешные наземные атаки в районе Великой Новоселки и Угледара.

Кроме того, россияне пытаются атаковать на участке Авдеевка-Донецк, в частности, в районе Марьинки.

Карта боев, Донецкая область
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

В Бахмуте темп российских атак остается очень низким. Оккупанты, в частности, пробовали наступать на северо-востоке от Орехово-Василовки и в направлении Ивановского.

Карта боев, Бахмут
Карта боев, Бахмут
Инфографика: ISW

Юг

В этом направлении российские войска в основном обороняются. Так, в Мелитополе, как стало известно, россияне строят оборонительные укрепления.

Также оккупанты скрывают технику и живую силу в Богатырском лесу вблизи этого захваченного города.

Коллаборационная "администрация" Запорожской области заявила, что отразила локальные наступления ВСУ на линии фронта, в районе села Лобковое.

Карта боев, Запорожская область
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

В Херсонскую область россияне, если верить местным коллаборантам, пригнали подразделения 34-й горной дивизии.

А на Арабатской стрелке, на западе области, действуют чеченские подразделения.

Карта боев, Херсонская область
Карта боев, Херсонская область
Инфографика: ISW

Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас