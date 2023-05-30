На каких участках фронта 30 мая горячее всего: карты от ISW
Российские оккупационные войска на 30 мая пытаются наступать на севере Луганcкой области и на западе Донецкой области. Украинские войска держат оборону.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донбасс
Российские военкоры заявили, что оккупационные войска продвинулись за Масютовку и в районе Белогоровки. Но ни там, ни там аналитики ISW не обнаружили документальных подтверждений.
Зато заявление россиян об ударе HIMARS по базе оккупантов в городе Алмазная Луганской области в Институте изучения войны подтверждают.
На западе Донецкой области российские оккупанты вели безуспешные наземные атаки в районе Великой Новоселки и Угледара.
Кроме того, россияне пытаются атаковать на участке Авдеевка-Донецк, в частности, в районе Марьинки.
В Бахмуте темп российских атак остается очень низким. Оккупанты, в частности, пробовали наступать на северо-востоке от Орехово-Василовки и в направлении Ивановского.
Юг
В этом направлении российские войска в основном обороняются. Так, в Мелитополе, как стало известно, россияне строят оборонительные укрепления.
Также оккупанты скрывают технику и живую силу в Богатырском лесу вблизи этого захваченного города.
Коллаборационная "администрация" Запорожской области заявила, что отразила локальные наступления ВСУ на линии фронта, в районе села Лобковое.
В Херсонскую область россияне, если верить местным коллаборантам, пригнали подразделения 34-й горной дивизии.
А на Арабатской стрелке, на западе области, действуют чеченские подразделения.
Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.