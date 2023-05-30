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Онлайн-карти війни: важливі події фронту за 29 травня

30 травня 2023 06:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Онлайн-карти війни: важливі події фронту за 29 травня
Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За допомогою онлайн-карт можна слідкувати за подіями російсько-української війни у режимі реального часу. Так, за допомогою цих ресурсів можна побачити усі місця бойових дій, обстрілів, а також актуальні кордони територій, окупованих російською армією.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайті DeepState.

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DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

Біломосковський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін. Така ж ситуація і на Запорізькому та Таврійському відтинках. Наша артилерія продовжує методично знищувати ворожі тили.

На Сватівському відтинку тривають бої біля Масютівки. Невідома ситуація біля Куземівки. Ворог продовжує тиснути на Серебрянське лісництво, чим ставить під загрозу положення захисників Білогорівки(Л).

Тривають бої біля Кліщіївки на Бахмутському відтинку. На Авдіївському — тривають позиційні бої північніше Водяного.

Зазначається, що за останню добу суттєвих змін не зафіксовано. Хоч інтенсивність обстрілів суттєво не знижується, але рухів ЛБЗ практично немає. Зараз основну роль відіграють артилерія та засоби КББ.

Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.

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