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На яких напрямках найбільше наступає ворог — зведення Генштабу

29 березня 2024 07:44
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На яких напрямках найбільше наступає ворог — зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook./CinCAFofUkraine
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Упродовж попередньої доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень. Найбільше окупанти тиснули на Новопавлівському та Бахмутському напрямку, Сили оборони відбили ворожих 22 і 13 атак відповідно. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу СБУ у п'ятницю, 29 березня. 

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Ситуація на напрямках фронту станом на 29 березня

На Лиманському напрямку наші воїни відбили шість ворожих атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог намагався наступати тричі, наші військові відбили атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області. Там окупанти хотіли вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку росіяни вісім разів атакували позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснено дві атаки на позиції наших військ.

Удари ЗСУ по окупантах

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Так, упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділами ракетних військ уразили:

  • один район зосередження особового складу, 
  • чотири пункти управління, 
  • чотири засоби протиповітряної оборони,
  • два артилерійських засоби,
  • один склад боєприпасів окупантів. 

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Втрати ворога на війні

  • особового складу — близько 440 790 (+820) осіб;
  • танків — 6 922 (+8) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 13 264 (+27) одиниці;
  • артилерійських систем — 10 991 (+28) одиниця;
  • РСЗВ — 1 023 (+2) одиниці;
  • засобів ППО — 735 (+6) одиниць;
  • літаків — 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 656
    (+56) одиниць;
  • крилатих ракет —  2 022 (+5) одиниці;
  • кораблів — 26 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14 645 (+50) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1 807 (+7) одиниць.
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Втрати окупантів станом на 29 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський попередив про наступ російської армії. Він очікується в кінці травня або на початку червня.

Також про наступ росіян вже влітку попереджало видання The Ecomomist. Там вважають, що Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони

ЗСУ
росіяни
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
фронт

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