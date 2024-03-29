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На каких направлениях больше всего наступает враг — сводка Генштаба

29 марта 2024 07:44
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На каких направлениях больше всего наступает враг — сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook./CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений. Больше всего оккупанты давили на Новопавловском и Бахмутском направлении, Силы обороны отбили вражеских 22 и 13 атак соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба СБУ в пятницу, 29 марта.

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Ситуация по направлениям фронта по состоянию на 29 марта

На Лиманском направлении наши воины отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 13 атак россиян в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг пытался наступать трижды, наши военные отразили атаки в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области. Там оккупанты хотели выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении россияне восемь раз атаковали позиции наших защитников в районах Работино северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено две атаки на позиции наших войск.

Удары ВСУ по оккупантам

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделениями ракетных войск поразили:

  • один район сосредоточения личного состава,
  • четыре пункта управления,
  • четыре средства противовоздушной обороны,
  • два артиллерийских средства,
  • один состав боеприпасов оккупантов.

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Потери врага на войне

  • личного состава — около 440 790 (+820) человек;
  • танков — 6 922 (+8) единицы;
  • боевых бронированных машин — 13 264 (+27) единицы;
  • артиллерийских систем — 10 991 (+28) единица;
  • РСЗО — 1 023 (+2) единицы;
  • средств ПВО — 735 (+6) единиц;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 656
  • (+56) единиц;
  • крылатых ракет — 2 022 (+5) единицы;
  • кораблей — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 645 (+50) единиц;
  • специальной техники — 1 807 (+7) единиц.
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Потери оккупантов по состоянию на 29 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о наступлении российской армии. Он ожидается в конце мая или начале июня.

Также о наступлении россиян уже летом предупреждало издание The Ecomomist. Там считают, что Украине необходимо срочно мобилизовать больше людей и построить более надежную линию обороны.

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