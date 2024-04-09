На яких напрямках окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ — зведення Генштабу

Українські військові. Фото: Reuters

Розпочався 776-й день героїчної української боротьби проти збройної агресії Росії. Впродовж минулої доби на полі бою відбулося 56 бойових зіткнень, ворог намагався прорвати українську оборону на шести напрямках фронту.

Про це йдеться у новому звіті Генерального штабу ЗСУ.

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Атаки окупантів

Зазначається, що 8 квітня росіяни завдали чотири ракетні, 97 авіаційних, а також 92 артилерійських удари по позиціях українських героїв та населених пунктах.

"Під артилерійський обстріл потрапили близько 120х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", — додають у Генштабі.

Атаки ЗСУ

У той же час українські захисники продовжують нищити ворога. За минулу добу Повітряні сили України завдали ударів по чотирьох зенітних ракетних системах та сімох районах зосередження військ, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, ЗСУ уразили одну систему протиповітряної оборони, дві станції електронної війни та дві концентрації військ російських окупантів.

Гарячі напрямки фронту

Сокири Сіверщини та Слобожанщини: ворог зберігає свою присутність у прикордонних районах, веде диверсійну діяльність, а також збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону.

Лиманська вісь: українські захисники відбили одну атаку ворога в районі Тернів (Донецька область).

Вісь Бахмут: ЗСУ відбили 14 атак росіян на околицях Білохорівки (Луганська область), Верхньокам'янського, Спірного, Кліщіївки, Андріївки та Ступочків (Донецька область).

Авдіївська вісь: українські захисники відбили шість атак ворога на околицях Бердичів, Уманського та Невельського (Донецька область).

Вісь Новопавлівки: Сили оборони України продовжують стримувати ворога у околицях Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки. За підтримки повітря окупанти здійснили 26 разів спроб прорвати українську оборону в цій області.

Оріхівська вісь: ворог намагався два рази прорвати оборону ЗСУ у районі Старомайорського (Донецька область) та на північному заході від Вербового (Запорізька область).

Херсонська вісь: ворог не полишає спроб вивести українські війська з пластівців на лівому березі Дніпро. Так, 7 квітня окупанти здійснили 6 невдалих атак по позиціях українських військ.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати армії РФ у війні

особового складу — близько 449250 (+850) осіб;

танків — 7110 (+23) одиниці;

бойових броньованих машин — 13620 (+45) одиницю;

артилерійських систем — 11386 (+30) одиниць;

РСЗВ — 1039 (+3) одиниць;

засобів ППО — 753 (+2) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9033 (+37) одиниць;

крилатих ракет —2065 (+1) одиниці;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15181 (+71) одиницю;

спеціальної техніки — 1868 (+1) одиниць.

Втрати росіян станом на 9 квітня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.

Додамо, Володимир Зеленський заявив, що Україна може програти війну з Росією. Головним фактором глава держави назвав затягування Конгресом США пакету допомоги Україні.