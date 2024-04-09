На каких направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ — сводка Генштаба

Украинские военные. Фото: Reuters

Начался 776-й день героической украинской борьбы против вооруженной агрессии России. За прошедшие сутки на поле боя произошло 56 боевых столкновений, враг пытался прорвать украинскую оборону на шести направлениях фронта.

Об этом говорится в новом отчете Генерального штаба ВСУ.

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Атаки оккупантов

Отмечается, что 8 апреля россияне нанесли четыре ракетных, 97 авиационных, а также 92 артиллерийских удара по позициям украинских героев и населенным пунктам.

"Под артиллерийским обстрелом попали около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — добавляют в Генштабе.

Атаки ВСУ

В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать врага. За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли удары по четырем зенитным ракетным системам и семи районам сосредоточения войск, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, ВСУ поразили одну систему противовоздушной обороны, две станции электронной войны и две концентрации войск российских оккупантов.

Горячие направления фронта

Сокиры Северщены и Слобожанщины: враг сохраняет свое присутствие в приграничных районах, ведет диверсионную деятельность, а также увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы.

Лиманская ось: украинские защитники отбили одну атаку врага в районе Тернов (Донецкая область).

Ось Бахмут: ВСУ отбили 14 атак россиян в окрестностях Белохоровки (Луганская область), Верхнекаменского, Спорного, Клещиевки, Андреевки и Ступочков (Донецкая область).

Авдеевская ось: украинские защитники отразили шесть атак врага на окраинах Бердичев, Уманского и Невельского (Донецкая область).

Весть Новопавловки: Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. При поддержке воздуха оккупанты предприняли 26 раз попыток прорвать украинскую оборону в этой области.

Ореховская ось: враг пытался два раза прорвать оборону ВСУ в районе Старомайорского (Донецкая область) и северо-западнее Вербового (Запорожская область).

Херсонская ось: враг не оставляет попыток вывести украинские войска из хлопьев на левом берегу Днепра. Так, 7 апреля оккупанты совершили 6 неудачных атак по позициям украинских войск.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Утраты армии РФ в войне

личного состава — около 449250 (+850) человек;

танков — 7110 (+23) единицы;

боевых бронированных машин — 13620 (+45) единицу;

артиллерийских систем — 11386 (+30) единиц;

РСЗО — 1039 (+3) единиц;

средств ПВО — 753 (+2) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9033 (+37) единиц;

крылатых ракет — 2065 (+1) единицы;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 15181 (+71) единицу;

специальной техники — 1868 (+1) единиц.

Утраты россиян по состоянию на 9 апреля. Фото: Генштаб

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все враждебные БпЛА.

Добавим, Владимир Зеленский заявил, что Украина может проиграть войну с Россией. Главным фактором глава государства назвал затягивание Конгрессом США пакета помощи Украине.