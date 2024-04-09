На каких направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ — сводка Генштаба
Начался 776-й день героической украинской борьбы против вооруженной агрессии России. За прошедшие сутки на поле боя произошло 56 боевых столкновений, враг пытался прорвать украинскую оборону на шести направлениях фронта.
Об этом говорится в новом отчете Генерального штаба ВСУ.
Атаки оккупантов
Отмечается, что 8 апреля россияне нанесли четыре ракетных, 97 авиационных, а также 92 артиллерийских удара по позициям украинских героев и населенным пунктам.
"Под артиллерийским обстрелом попали около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — добавляют в Генштабе.
Атаки ВСУ
В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать врага. За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли удары по четырем зенитным ракетным системам и семи районам сосредоточения войск, вооружения и военной техники противника.
Кроме того, ВСУ поразили одну систему противовоздушной обороны, две станции электронной войны и две концентрации войск российских оккупантов.
Горячие направления фронта
Сокиры Северщены и Слобожанщины: враг сохраняет свое присутствие в приграничных районах, ведет диверсионную деятельность, а также увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы.
Лиманская ось: украинские защитники отбили одну атаку врага в районе Тернов (Донецкая область).
Ось Бахмут: ВСУ отбили 14 атак россиян в окрестностях Белохоровки (Луганская область), Верхнекаменского, Спорного, Клещиевки, Андреевки и Ступочков (Донецкая область).
Авдеевская ось: украинские защитники отразили шесть атак врага на окраинах Бердичев, Уманского и Невельского (Донецкая область).
Весть Новопавловки: Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. При поддержке воздуха оккупанты предприняли 26 раз попыток прорвать украинскую оборону в этой области.
Ореховская ось: враг пытался два раза прорвать оборону ВСУ в районе Старомайорского (Донецкая область) и северо-западнее Вербового (Запорожская область).
Херсонская ось: враг не оставляет попыток вывести украинские войска из хлопьев на левом берегу Днепра. Так, 7 апреля оккупанты совершили 6 неудачных атак по позициям украинских войск.
Утраты армии РФ в войне
- личного состава — около 449250 (+850) человек;
- танков — 7110 (+23) единицы;
- боевых бронированных машин — 13620 (+45) единицу;
- артиллерийских систем — 11386 (+30) единиц;
- РСЗО — 1039 (+3) единиц;
- средств ПВО — 753 (+2) единиц;
- самолетов — 347 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9033 (+37) единиц;
- крылатых ракет — 2065 (+1) единицы;
- кораблей — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 15181 (+71) единицу;
- специальной техники — 1868 (+1) единиц.
Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все враждебные БпЛА.
Добавим, Владимир Зеленский заявил, что Украина может проиграть войну с Россией. Главным фактором глава государства назвал затягивание Конгрессом США пакета помощи Украине.
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