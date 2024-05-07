На яких напрямках окупанти поводять себе найактивніше — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 804 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти не припиняють обстрілів та спроби наступу, а українські військові — впевнено протистоять противнику.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 травня.

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Російські атаки за минулу добу

Ворог завдав двох ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Харківської та Луганської областей.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбито 31 атаку в районах населених пунктів Донецької області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив три безуспішні атаки на позиції наших військ.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Успішні удари ЗСУ по окупантах

У Генштабу розповіли, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох артилерійських засобах РФ, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати російських окупантів:

особового складу — близько 476 460 (+1160) осіб;

танків — 7 405 (+25) одиниць;

бойових броньованих машин — 14 227 (+14) одиниць;

артилерійських систем — 12 287 (+37) одиниць;

РСЗВ — 1 057 (+0) одиниць;

засобів ППО — 792 (+1) одиниці;

літаків — 349 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 917 (+34) одиниць;

крилатих ракет — 2 149 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 509 (+32) одиниць;

спеціальної техніки — 2 017 (+9) одиниць.

Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати окупантів та їхню техніку. Військові 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого показали кадри своєї роботи.

Також Збройні сили України підірвали міст через канал "Сіверський Донець — Донбас", щоб зупинити наступ росіян у районі Часового Яру. Окупанти зараз намагаються не тільки напряму атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах.