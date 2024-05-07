На каких направлениях оккупанты ведут себя активнее всего — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/osirskiy

Начались 804 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты не прекращают обстрелов и попытки наступления, а украинские военные — уверенно противостоят противнику.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 7 мая.

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Российские атаки за минувшие сутки

Враг нанес два ракетных и 83 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении украинскими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены семь атак в районах Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Авдеевском направлении ВСУ отбито 31 атаку в районах населенных пунктов Донецкой области.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковьевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил три безуспешных атаки на позиции наших войск.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Успешные удары ВСУ по оккупантам

В Генштабе рассказали, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум артиллерийским средствам РФ, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери российских оккупантов:

личного состава — около 476 460 (+1160) человек;

танков — 7 405 (+25) единиц;

боевых бронированных машин — 14 227 (+14) единиц;

артиллерийских систем — 12 287 (+37) единиц;

РСЗО — 1 057 (+0) единиц;

средств ПВО — 792 (+1) единицы;

самолетов — 349 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 917 (+34) единиц;

крылатых ракет — 2 149 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 16 509 (+32) единиц;

специальной техники — 2 017 (+9) единиц.

Ориентировочные потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Военные 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого показали кадры своей работы.

Также Вооруженные силы Украины подорвали мост через канал "Северский Донец — Донбасс", чтобы остановить наступление россиян в районе Часового Яра. Оккупанты сейчас пытаются не только напрямую атаковать Часов Яр, но и наступать по флангам.