Сирський назвав напрямок, де зосереджені основні ударні сили росіян

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram/Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав українських захисників на сході. Він провів роботу на напрямках головного удару ворога — Покровському та Курахівському.

Про це повідомляє пресслужба Сирського у Telegram у понеділок, 6 травня.

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"Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ", — розповів Головком.

Він зазначив, що ворог щоденно атакує позиції наших військ, маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці.

Сирський на сході. Фото: Telegram/Сирський

За словами Сирського, задача українських захисників у цих умовах — утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БпЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його. Таким чином необхідно зірвати плани росіян та виграти час для формування та підготовки резервів.

Сирський на сході. Фото: Telegram/Сирський

Крім того, очільник ЗСУ провів роботу з командирами підрозділів. Він зауважив, що присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед військових, їхньої стійкості та впевненості у тому, що вони не кинуті напризволяще.

Сирський з військовими на сході. Фото: Telegram/Сирський

"Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БпЛА", — зазначив Сирський.

На думку Головнокомандувача, це допоможе підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат.

Сирський вручив нагороди військовим на сході. Фото: Telegram/Сирський

Крім того, він вручив відзнаки та нагороди найкращим воїнам, які відзначилися в боях з окупантами.

Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський показав ефективну роботу Сил оборони по техніці та живій силі росіян.

Також у квітні генерал заявив, що ситуація на фронті загострилася — одним із найбільш напружених напрямків залишаються Покровський та Курахівський.