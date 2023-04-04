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На яких напрямках росіяни зосереджують основні зусилля: відповідь Генштабу

4 квітня 2023 07:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби, 3 квітня російський противник продовживатакувати Україну , здійснивши 3 ракетні й 21 авіаційний удар, а також 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Враховуючи тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Проте підрозділи Сил оборони України продовжують ефективно чинити опір противнику, особливо на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Минулої доби вдалося відбити 69 атак окупантів завдяки злагодженим діям і героїзму кожного воїна. Попри це, найзапекліші бої продовжуються за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Українські військові продовжують боротися за збереження своєї території та народу, тоді як противник продовжує наступ. Проте, завдяки високій мотивації та підготовці української армії, вони продовжують успішно відбивати атаки ворога.

Попри це ситуація залишається напруженою, і ймовірність нових атак з боку противника по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, що в Каховському районі Херсонської області населення продовжує зазнавати тиску з боку російських окупантів у деяких населених пунктах. Один із недавніх випадків стався 2 квітня, коли мешканцям заборонили залишати свої будинки та виходити на вулиці, а всі громадські місця, такі як торгові центри, магазини та лікарні, були закриті на добу.

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