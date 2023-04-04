На каких направлениях россияне сосредотачивают основные усилия: ответ Генштаба

Российские оккупанты

За минувшие сутки, 3 апреля российский противник продолжил атаковать Украину, совершив 3 ракетных и 21 авиационный удар, а также 33 обстрела из реактивных систем залпового огня. Учитывая тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Однако, подразделения Сил обороны Украины продолжают эффективно сопротивляться противнику, особенно на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки удалось отбить 69 атак оккупантов благодаря слаженным действиям и героизму каждого воина. Несмотря на это, самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Украинские военные продолжают бороться за сохранение своей территории и народа, в то время как противник продолжает наступление. Однако, благодаря высокой мотивации и подготовке украинской армии, они продолжают успешно отбивать атаки врага.

Несмотря на это, ситуация остается напряженной, и вероятность новых атак со стороны противника по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, что в Каховском районе Херсонской области население продолжает подвергаться давлению со стороны российских оккупантов в некоторых населенных пунктах. Один из недавних случаев произошел 2 апреля, когда жителям запретили покидать свои дома и выходить на улицы, а все общественные места, такие как торговые центры, магазины и больницы, были закрыты на сутки.