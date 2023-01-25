Abrams для України: На яких територіях ЗСУ можуть їх застосовувати

США оголосили про передачу Україні 31 танка

Сполучені Штати дають згоду на використання своєї бронетехніки на всій території України. Йдеться, зокрема, і про окупований росією Крим.

Про це йдеться у матеріалі журналіста Новини.LIVE у США Ділана Томпсона.

Що відомо

США дають згоду використовувати Abrams по всій території України включно з Кримом. Також Штати дають згоду на використання своєї бронетехніки на всій території України, включаючи анексований Крим.

"Ми говоримо про українську територію — ту, що в визнаних кордонах країни. І не говоримо українцям, де завдавати ударів, де атакувати, де проводити наступальні операції... Це їхнє рішення", — повідомив співрозмовник у Раді безпеки США.

За даними Радбезу США, російські військові спробують перейти в наступ "найближчими тижнями та місяцями, коли погода стане кращою". І західні танки мають дати можливість Україні стримати цей наступ.

Водночас американські чиновники ще раз наголошують, що не вводять окремих обмежень на використання "Абрамсів" у Криму, якщо Київ ухвалить рішення використати їх на території півострова.

"Знову ж таки, йдеться і про Крим, і про Україну, адже Крим — це Україна. Ми ніколи не визнавали незаконну анексію росією Криму. Тож це українці мають вирішити, куди і як наступати на території своєї країни", — пояснив американський чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Увечері з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

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