Abrams для Украины: На каких территориях ВСУ могут их применять

США объявили о передаче Украине 31 танка

Соединенные Штаты дают согласие на использование своей бронетехники на всей территории Украины. Речь идет, в частности, и об оккупированном россией Крыме.

Об этом говорится в материале журналиста Новини.LIVE в США Дилана Томпсона.

Что известно

США дают согласие использовать Abrams по всей территории Украины, включая Крым. Также Штаты дают согласие на использование своей бронетехники на всей территории Украины, включая аннексированный Крым.

"Мы говорим об украинской территории — той, что в признанных границах страны. И не говорим украинцам, где наносить удары, где атаковать, где проводить наступательные операции... Это их решение", — сообщил собеседник в Совбезе США.

По данным Совбеза США, российские военные попытаются перейти в наступление "в ближайшие недели и месяцы, когда погода станет лучше". И западные танки должны дать Украине возможность сдержать это наступление.

В то же время, американские чиновники еще раз подчеркивают, что не вводят отдельных ограничений на использование "Абрамсов" в Крыму, если Киев примет решение использовать их на территории полуострова.

"Опять же речь идет и о Крыме, и об Украине, ведь Крым — это Украина. Мы никогда не признавали незаконную аннексию россией Крыма. Поэтому это украинцы должны решить, куда и как наступать на территории своей страны", — пояснил американский чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Вечером с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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