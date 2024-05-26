Окупанти зазнають значних втрат на фронті — на якому напрямку бої найінтенсивніші

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 823-я доба широкомасштабної збройної агресії Росії. Напередодні на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів, 40 авіаударів, 1001 удар дронами-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на ранок неділі, 26 травня.

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Як зазначають у Генштабі, внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Однак протягом минулої доби українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію РЕБ ворога.

"Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив 12 танків, 17 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, одну РСЗВ, літак Су-25, 11 БпЛА ОТР, 31 автомобіль та сім одиниць спеціальної техніки", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, вже сьогодні, 26 травня, на фронтах російсько-української війни відбулося 35 бойових зіткнень.

"Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

Також, у ніч на 26 травня 2024 року, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА", — додали у Генштабі ЗСУ.

На щастя, зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний БпЛА типу "Shahed".

Атаки відбивались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Тим часом, на Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита. Наразі ЗСУ забезпечують там стійку оборону, загарбники зазнають значних втрат.

"Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці — триває бій", — повідомили у Генштабі.

Тільки впродовж 25 травня ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. Ситуація там контрольована.

Воїни ЗСУ дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського на Лиманському напрямку.

Досить висока інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку — станом на зараз противник вже 14 разів атакував позиції наших військ.

"Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають", — додали у Генштабі ЗСУ.

На Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ЗСУ не допустили втрат позицій.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія не полишає спроб захопити Україну. Наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.

Як ми повідомляли, у ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.