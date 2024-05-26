оккупанты терпят значительные потери на фронте — на каком направлении бои самые интенсивные

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжаются 823-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России. Накануне на фронте произошло 141 боевое столкновение. Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 10 ракетных ударов, 40 авиаударов, 1001 удар дронами-камикадзе. Кроме того, оккупанты совершили 3604 обстрела из разных видов вооружения.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро воскресенья, 26 мая.

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Как отмечают в Генштабе, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Однако за прошедшие сутки украинские Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и станцию РЭБ врага.

"В общей сложности за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1110 человек убитыми и ранеными. Также враг потерял 12 танков, 17 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, одну РСЗО, самолет Су-25, 11 БпЛА ОТР, 31 автомобиль и 7 единиц спецтехники", — говорится в сообщении.

Вместе с тем уже сегодня, 26 мая, на фронтах российско-украинской войны произошло 35 боевых столкновений.

"Захватчики совершили 529 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Враг нанес три авиаудара с применением трех управляемых авиабомб.

Также, в ночь на 26 мая 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА", — добавили в Генштабе ВСУ.

К счастью, зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 ударный БПЛА типа Shahed.

Атаки отражались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

Тем временем на Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отражена. В настоящее время ВСУ обеспечивают там устойчивую оборону, захватчики несут значительные потери.

"Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отразили две атаки в направлении сел Липцы и Тернова. Вместе с тем враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы — продолжается бой", — сообщили в Генштабе.

Только в течение 25 мая враг потерял в Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, наши воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.

На Купянском направлении с начала суток происходило шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. Ситуация там контролируется.

Воины ВСУ дали жесткий отпор попытке российских захватчиков продвинуться в сторону Невского на Лиманском направлении.

Достаточно высокая интенсивность боевых действий на Покровском направлении — по состоянию на сегодняшний день противник уже 14 раз атаковал позиции наших войск.

"Шесть атак отбиты, а восемь боеприкосновений, в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского, продолжаются", — добавили в Генштабе ВСУ.

На Кураховском, Времивском, Ореховском и Приднепровском направлениях ВСУ не допустили потери позиций.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить Украину. Сейчас оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.

Как мы сообщали, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.