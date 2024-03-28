На Харківщині аеророзвідники знищили ворожу БМП

Прикордонники знищили ворожу БМП. Фото: скриншот з відео

Під час проведення аеророзвідки на Харківщині бійці Харківського прикордонного загону здійснили успішну операцію знищення ворожої бойової машини піхоти (БМП). Замаскована техніка була виявлена під час польоту над територією.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 28 березня.

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Ворожий противник докладав усіх зусиль, щоб приховати БМП від аеророзвідки, але його плани зазнали невдачі. Під час нічного полювання, завдяки високій точності та координації, бойова машина була знищена одним ударом, перетворившись на вогняну руїну.

Нагадаємо, що бійці 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили укриття окупантів за допомогою FPV-дрона і разом зі сховищем "відмінусували" ще й двох загарбників.

Також ми писали про те, що що українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов також сьогодні показав відео ефектного знищення російських танків Т-80 аеророзвідниками підрозділу Shadow у Донецькій області.