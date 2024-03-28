Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Харківщині аеророзвідники знищили ворожу БМП arrow

На Харківщині аеророзвідники знищили ворожу БМП

28 березня 2024 19:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині аеророзвідники знищили ворожу БМП
Прикордонники знищили ворожу БМП. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Під час проведення аеророзвідки на Харківщині бійці Харківського прикордонного загону здійснили успішну операцію знищення ворожої бойової машини піхоти (БМП). Замаскована техніка була виявлена під час польоту над територією.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 28 березня.

Читайте також:

Як прикордонники нищать БМП

Ворожий противник докладав усіх зусиль, щоб приховати БМП від аеророзвідки, але його плани зазнали невдачі. Під час нічного полювання, завдяки високій точності та координації, бойова машина була знищена одним ударом, перетворившись на вогняну руїну.

Нагадаємо, що бійці 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили укриття окупантів за допомогою FPV-дрона і разом зі сховищем "відмінусували" ще й двох загарбників.

Також ми писали про те, що що українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов також сьогодні показав відео ефектного знищення російських танків Т-80 аеророзвідниками підрозділу Shadow у Донецькій області.

російські війська
прикордонники
військова техніка
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом